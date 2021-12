De ‘William en Kate van de Himalaya’ zijn tien jaar getrouwd: dubbel feest aan het hof van Bhutan, het land van de Donderdraak

Jigme Khesar was destijds een van de jongste koningen ter wereld toen hij op z’n 28ste op 6 november 2008 om 8u31 de koningskroon van Bhutan op het hoofd gezet kreeg tijdens een officiële ceremonie. Dat tijdstip was geen toeval, maar het resultaat van de berekeningen van drie paleisastrologen. Op dat moment zouden de sterren en planeet het meest gunstig staan. Jigme zat toen eigenlijk al twee jaar als regent op de troon van het piepkleine Himalayastaatje, zijn vader trad in 2006 af als koning op 51-jarige leeftijd. De Wangchuckdynastie zal je niet zo vaak vermeld horen in het (wereld)nieuws. Dat heeft alles te maken met het feit dat er in het vredevolle koninkrijk, dat ingesloten ligt tussen India en China, niet zo veel gebeurt, maar ook dat het grotendeels boeddhistische land heel lang hermetisch was afgesloten van de buitenwereld. De bewoners noemen hun land Druk Tsendhen, wat ‘het land van de Donderdraak’ betekent. In de Wangchuckdynastie van de grondwettelijke monarchie is Jigme Khesar nu de vijfde Drakenkoning.