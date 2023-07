De vorst oogt zéér fragiel: koning Albert heeft ziekenhuis na acht dagen verlaten

Royalty “Hij ziet er net zo goed uit in pak als in kilt”: knappe stalmees­ter van Charles plots in lijst met machtigste Britten

Stoer gekleed in kilt, charmant in de omgang. Jonathan Thompson (39), alias ‘Majoor Lekker Ding’, heeft een groeiende schare fans sinds hij in de kijker loopt als stalmeester van koning Charles. Maar Thompson heeft meer in huis dan enkel goeie looks. Het is dan ook geen toeval dat societybijbel ‘Tatler’ hem heeft opgenomen in de lijst met invloedrijkste figuren uit de Britse samenleving.