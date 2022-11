De verlovingsring van Diana was bijna voor Meghan Markle: “Het enige wat Harry van zijn moeder bewaarde, gaf hij aan zijn broer”

Toen prins William en Kate zich in 2010 verloofden, sloeg het hart van vele royaltyfans over toen ze zagen dat hij de verlovingsring van zijn overleden moeder gebruikte. Het juweel was één van de dingen die William en Harry wilden bewaren na haar dood. In de documentaire over Diana vertelt haar voormalige butler Paul Burell dat haar zonen na haar dood de gelegenheid kregen om speciale items te behouden als herinnering. Burell herinnert zich dat prins William zei: “Ik zou graag mama’s Cartier-horloge willen, het horloge dat opa Spencer haar voor haar 21ste verjaardag gaf." Harry zou destijds haar verlovingsring willen hebben. “Ik herinner me dat ik mama’s hand vasthield toen ik een kleine jongen was en die ring deed altijd pijn omdat hij zo groot was”, zou hij gezegd hebben.