De strijd der Deense schoonzussen: kroonprinses Mary werkte haar concurrente vakkundig het land uit

Ze zouden elkaars dubbelganger kunnen zijn, luisteren naar quasi dezelfde naam, en ze verjaren met een dag verschil. Maar ondanks alle gelijkenissen is er weinig liefde verloren tussen Mary en Marie van Denemarken, beweren royaltywatchers ter plaatse. Het is de reden waarom Marie en prins Joachim in haar geboortestad Parijs wonen, en een snelle terugkeer naar Denemarken wordt niet verwacht. De relatie tussen de twee zonen van koningin Margrethe II, kroonprins Frederik en Joachim, is al een tijd verzuurd, en de afgelopen jaren verslechterde ook de band tussen hun echtgenotes. Alles begon met de verhuis van Joachim en Marie van het Deense platteland naar Kopenhagen, toen verwacht werd dat ze meer koninklijke taken op zich zouden nemen. Maar dat was buiten kroonprinses Mary gerekend, die de schijnwerpers niet met haar schoonzus wil delen.