De royals gingen er jagen, maar het personeel nam er ‘massaal’ ontslag: achter de schermen bij Kasteel van Fenffe

Royalty Er werd illegaal gewerkt en al meermaals ingebroken: achter de schermen van Kasteel Belvédère

Waar en hoe wonen koning Filip, Mathilde, Albert of Paola? Het is een simpele vraag, waar verrassend weinig Belgen het antwoord op weten. Over de persoonlijke residentie van de royals is dan ook amper iets bekend, hoewel elk kasteel nochtans een uniek verhaal vertelt. Zoals het Kasteel van Belvédère, de officiële verblijfplaats van koning Albert (87) en Paola (83) op het domein van Laken. Tijd voor een virtuele rondleiding op het domein, waar meer muizen dan royals wonen en de dure eisen van het koningspaar meermaals voor ophef zorgde.

7 januari