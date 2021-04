De Queen schreef hilarische brieven in naam van haar corgi’s aan een andere hond

Royalty De schandalen zijn verleden tijd: kersverse oma Sarah ‘Fergie’ Ferguson is weer het favorietje van de Queen

20 maart Terwijl de Queen en het Britse koningshuis midden in een zoveelste annus horribilis zitten, is er eentje die aan al die negativiteit ontsnapt. Voor Sarah ‘Fergie’ Ferguson (61), de hertogin van York en ex-vrouw van prins Andrew (61), kon 2021 niet mooier zijn gestart. Ze is weer helemaal in de gratie bij de royals, werd voor het eerst oma én haar eerste roman is bijna klaar.