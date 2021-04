De Queen pinkt een traantje weg tijdens begrafenis van haar echtgenoot

Prins Philip is vanmiddag bijgezet in St. George’s Chapel in Windsor. De begrafenis vond plaats in kleine kring, en werd bijgewoond door 30 royals. Elizabeth mocht echter niet bij haar familie plaatsnemen, vanwege bezorgdheden over het coronavirus. Ze moest dus alleen zitten tijdens de viering, wat de dag er niet makkelijker op maakte. De Britse vorst bleef gedurende de hele viering met gebogen hoofd naar beneden kijken, maar pinkte toch heel discreet een traantje weg toen de kist van Philip de kerk werd ingedragen. Eerder die dag had ze al een privémoment van bezinning, toen de kist van haar man nog in Windsor Castle stond opgebaard. “De koningin heeft eerst persoonlijk afscheid van hem kunnen nemen”, bevestigen paleismedewerkers. “Nog voor de dienst begon.”