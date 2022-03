De Queen in rolstoel en prinses Charlene die ontbrak: wat je niet te zien kreeg tijdens herdenking van prins Philip

RoyaltyHet Verenigd Koninkrijk is nog niet uitgepraat over de herdenkingsdienst van prins Philip, die dinsdag plaatsvond in Westminster Abbey in Londen. Er blijven dan ook nieuwe details aan de oppervlakte komen, zoals de Queen (95) die zich achter de schermen zou verplaatsen in een rolstoel en prinses Charlene van Monaco (44) die nergens te bespeuren was. En ook over de veelbesproken entree van prins Andres (62) is het laatste woord nog niet gezegd.

De beslissing werd volgens de Britse media op het allerlaatste moment genomen, maar de fragiele koningin besloot toch om de dienst in Westminster Abbey persoonlijk bij te wonen. De 95-jarige koningin kampte de laatste tijd met onbekende gezondheidsklachten, waardoor ze eerder al meerdere activiteiten moest afzeggen. Ook is ze slecht ter been en loopt ze met een wandelstok.

Verschillende royaltywatchers beschuldigen Buckingham Palace er echter van dat ze de waarheid over de gezondheid van de koningin verdoezelen, nadat het paleis weigerde om een een reden te geven waarom Elizabeth steeds meer evenementen van de koninklijke kalender blijft schrappen. Volgens de Australische royaltyjournalist Robert Jobson waren er binnen de koninklijke familie “gesprekken gaande” over de Queen die zou arriveren in een rolstoel - waar ze in privé al langer gebruik van zou maken -, maar zou Elizabeth zelf aangegeven hebben dat ze zo niet in het openbaar wil verschijnen.

“De realiteit is dat het op mobiliteit aankomt. De ene keer is ze beweeglijker dan de andere en kan ze lopen met een stok. Dan kunnen er afspraken gemaakt worden”, zegt hij over de toestand van de Queen. “Maar andere keren is het niet zo eenvoudig. Er zijn gesprekken over geweest, maar ze zou nooit gezien willen worden in een rolstoel.” Prinses Margaret, de enige zus van de koningin, was de laatste royal die in 2001 in een rolstoel werd gezien, slechts een jaar voordat ze overleed. “De hele familie vond toen dat het verkeerd was en de koningin zou dat absoluut niet willen. Maar het ligt moeilijk, omdat ze steeds minder mobiel wordt en zeker de laatste paar maanden hebben hun tol geëist van de koningin.”

Waar was prinses Charlene van Monaco?

Prinses Charlene van Monaco was één van de opvallende afwezigen tijdens de herdenkingsdienst, zeker omdat haar echtgenoot prins Albert wél aanwezig was. Nochtans keerde de prinses onlangs terug naar het vorstendom, nadat ze liefst 14 maanden van het toneel was verdwenen. Volgens royaltyblad ‘Hello’ was de prinses “niet in staat om aanwezig te zijn”, omdat ze nog steeds herstellende is van haar” mysterieuze ziekte.” Volgens prins Albert zal Charlene haar herstel thuis voortzetten, aan de zijde van haar gezin. Pas daarna zal de prinses haar officiële taken weer kunnen opnemen, deelde het Monegaskische paleis onlangs mee in een verklaring.

Andere afwezigen waren prins Harry, zijn vrouw Meghan Markle en het Noorse koningspaar. Harry en Meghan zijn niet bij de dienst omdat Harry ervan overtuigd is dat zijn familie niet meer veilig is in Engeland. Het koppel is daarom thuisgebleven in Californië. Het Noorse koningspaar moest dan weer afzeggen omdat de 85-jarige koning Harald vorige week corona opliep.

Volledig scherm Prins Albert was aanwezig, maar zijn vrouw prinses Charlene was nergens te bespeuren. © Photo News

Wil prins Andrew comeback maken?

Ook de entree van prins Andrew blijft over de tongen gaan. De prins kwam aan de arm van zijn moeder de Londense kerk binnen. Opvallend is echter: hoewel de Britse BBC - die het gebeuren live uitzond - de aankomst van Andrew uiteraard in beeld bracht, werd de prins tijdens de ceremonie zelf nog amper gefilmd. Tijdens de hele ceremonie kwam er zelfs geen enkele close-up van de prins nog in beeld.

Op sociale media ontstond er onmiddellijk veel verontwaardiging over het feit dat de prins van de partij was. “Ik wil prins Andrew simpelweg nooit meer zien”, klonk het onder royaltyfans. Of ook: “Het enige wat ik nog wil vernemen over Andrew, is dat hij opgepakt wordt zoals het hoort” en “De enige zitplaats waar Andrew nog recht op heeft, is naast Ghislaine Maxwell (die minderjarige meisjes ronselde voor Jeffrey Epstein, red.) in de cel.”

Volgens de Britse Richard Kay - koninklijke correspondent van ‘Daily Mail’ en voormalig vertrouweling van prinses Diana - zal koningin Elizabeth zich simpelweg nooit tegen haar zoon keren, wat er ook gebeurt. “Mensen rond de koninklijke familie die voor hen hebben gewerkt, vertellen mij dat Andrew nog steeds deze speciale plek in het hart van de koningin inneemt”, zegt hij. Al zou de Queen inmiddels één van de weinige Britse royals zijn die daar zo over denkt: “Andrew kreeg niet hetzelfde soort ‘welkom’ van de andere leden van het koningshuis. De meeste familieleden probeerden te doen alsof ze hem niet eens hadden gezien”, stelt de Britse Judi James, expert in non-verbale communicatie. “Er werden geen blikken uitgewisseld, er werd niet geknikt om hem te begroeten en er was geen waarneembaar oogcontact. Prins Andrew was opstandig, maar compleet geïsoleerd.”

Volledig scherm "De meeste Britse royals probeerden te doen alsof ze hem niet eens hadden gezien”, stelt de Britse Judi James, experte in non-verbale communicatie. © Photo News

