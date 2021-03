“De Queen had geduld, nu is het op”: interview met Harry en Meghan zorgt voor koninklijke crisis, maar wat zijn de gevolgen?

RoyaltyEerst was er ‘The Tudors’, nu is er ‘The Crown’. Toch komt geen enkele verhaallijn uit die fraai gekostumeerde reeksen in de buurt van de intriges die zich werkelijk afspelen binnen de Britse koninklijke familie. Nu prins Harry (36) en Meghan Markle (39) zondag voor het eerst hún waarheid vertellen, staat de Britse monarchie volgens kenners aan de vooravond van de grootste koninklijke crisis in decennia. Maar wat zijn de te verwachten gevolgen? “Harry en Meghan wisten op voorhand dat het lelijk zou worden”, klinkt het in Californië. In Londen zetten ze zich schrap: “Deze aanval zal niet onbeantwoord blijven door de koninklijke familie.”