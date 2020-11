De prinses van Monaco is al elf jaar weg bij Ernst August, maar ze blijven getrouwd: “Caroline wil niet scheiden om haar stiefzonen te beschermen”

Royalty Duitsland formeel: "Thaise koning deed niets illegaals vanaf Duitse bodem”

11 november De Thaise koning Maha Vajiralongkorn (68) heeft niets illegaals gedaan tijdens zijn verblijf in Duitsland. Dat stelt de Duitse regering. Veel Thai zijn ervan overtuigd dat hun koning vanuit Duitsland bevelen gaf om prodemocratische protesten in de Thaise hoofdstad Bangkok tegen te gaan. Ook zou hij staatszaken van afstand afhandelen. In Thailand groeit de kritiek op de koning en de monarchie.