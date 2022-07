De prinses met de mysterieuze brandwonden: Spanje maakt zich zorgen om Leonor

RoyaltyKroonprinses Leonor (16) van Spanje heeft drukke dagen achter de rug. Ze bracht een bezoek aan Barcelona en gaf een toespraak in Gerona, maar dat was niet waar iedereen het over had. De oudste dochter van koning Felipe (54) en koningin Letizia (49) werd gefotografeerd met brandwonden op haar hand, waardoor de Spaanse media zich nu volop afvragen wat er is gebeurd met de prinses.

Op foto’s die tijdens de officiële activiteiten van de prinses werden gemaakt, zijn de verwondingen op haar linkerhand duidelijk zichtbaar. Volgens de Spaanse media viel het op dat Leonor een zalf of crème over de wonden had gesmeerd, al probeerde ze haar hand wel te verbergen voor de lenzen van de fotografen.

“Bij elk optreden van de koninklijke familie zijn alle ogen gericht op koningin Letizia, maar ook op de erfgename van de troon, die deze keer de aandacht heeft getrokken en zelfs bezorgdheid heeft gewekt door de schokkende brandwonden die op zijn linkerhand zijn gezien”, klonk het op nieuwssite ‘Vozpópuli’. Terwijl de Spaande krant ‘El Confidencial’ schreef: “Het zijn verwondingen die heel recent lijken en minstens drie van haar vijf vingers bedekken. De wonden lijken zelfs enigszins ontstoken en de hand van de prinses is rood, al zijn er ook beginnende korstjes die wijzen op genezing.”

Volledig scherm Ook tijdens een ander bezoek waren de wonden op haar hand goed te zien. © Gtres

Volledig scherm De prinses heeft brandwonden op haar linkerhand. © Getty Images

Wat is er gebeurd?

Voorlopig blijft het een mysterie hoe de prinses de brandwonden heeft opgelopen. De Spaanse media vroeg het koninklijk paleis om een verklaring, maar een woordvoerder kon of wilde er niets over kwijt. Ook Leonor of haar ouders hebben er nog niets over gezegd. Al was de Spaanse media meteen iets opgevallen: omdat prinses Leonor linkshandig is en de wonden alleen op haar linkerhand te zien zijn, gaat iedereen ervan uit dat het om een simpel ongeluk gaat.

“Alles lijkt erop te wijzen dat dit brandwonden zijn die kunnen worden veroorzaakt door te vallen en over de grond te schaven, hetzij tijdens het lopen, hetzij met een scooter of de fiets”, klinkt het in de Spaanse pers. “De wonden kunnen ook te wijten zijn aan een huiselijk ongeluk, zoals het oppakken, aanraken of morsen van iets heets.” Een andere Spaanse nieuwssite greep dan weer de kans om Leonors ‘menselijkheid’ in de verf te zetten: “Voor het geval iemand er nog aan twijfelde: de prinses is van vlees en bloed en er stroomt dus duidelijk geen blauw bloed door haar aderen.”

