De prinsen zonder titels en het jubileum van koning Filip: dit wordt koninklijk 2023 volgens onze royaltyexpert (deel 2)

RoyaltyDe kroning van koning Charles III wordt zonder twijfel hét royalty-evenement van 2023. Maar wat brengt het koninklijke jaar voorts? Baby’s en bruiloften, maar ook jubilerende koningen, onder wie ‘onze’ Filip. En in Nederland is het uitkijken dat Willem-Alexander zich niet al te veel verveelt en Máxima niet overwerkt raakt. Onze royaltyexpert Wim Dehandschutter kijkt (in twee delen) vooruit.