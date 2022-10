“De prins is zo lui, zelfs het toilet trekt hij niet zelf door”: personeel Harry en Meghan vernietigend in nieuw boek

Royalty“De slechtste werkgevers ooit.” En dat is nog niet de strafste uitspraak over prins Harry (38) en Meghan Markle (41) die aan bod komt in ‘Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown’ een nieuw boek van royalty-expert Valentine Low. Hij sprak met tien voormalige personeelsleden van het koppel, die stuk voor stuk niet te spreken zijn over de manier waarop ze werden behandeld. Ze noemen de hertogin “een narcistische sociopaat” en vergelijken de prins met een koppige puber. “Eigenlijk zijn het rasechte pestkoppen. Ze waren pas tevreden als je huilde.”