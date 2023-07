De opmerkelijke transformatie van prinses Eléonore (15): “Jarenlang hield Mathilde de touwtjes stevig in handen”

Royalty RECONSTRUC­TIE. Koning Filip, van verwaar­loos­de prins tot staats­hoofd: “De dood van Boudewijn was een bevrijding”

Het is 21 juli 2013. Filip is opgelucht. Op zijn 53ste, na een voorbereiding die jaren heeft geduurd, mag hij eindelijk de eed afleggen als zevende Koning der Belgen. Maar de vorst komt van ver: bij zijn geboorte was hij helemaal niet voorbestemd om ooit op de troon te zitten. Zijn jeugd werd getekend door afwezige ouders, lastige hovelingen en een bemoeizuchtige oom met veel te grote verwachtingen. Nu Filip 10 jaar op de troon zit, reconstrueren we zijn lange hindernissenparcours van jongen, naar man, tot koning.