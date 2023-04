‘De kroningsquiche’: Koning Charles deelt officieel gerecht voor kroning en het bevat geen vlees

ROYALTY “Laurent mocht van Albert en Paola niet trouwen in de kerk die hij had gekozen”: Père Gilbert over 20 jaar Laurent en Claire

Prins Laurent (59) en prinses Claire (49) zijn morgen 20 jaar getrouwd. Père Gilbert (87) zegende hun huwelijk in en groeide uit tot de hoofdrolspeler tijdens de mis door zijn extravagante verschijning, parabel over de verloren zoon en die paar woorden Nederlands. “Laurent heeft me maandenlang gebeld om mij Nederlands te leren”, vertelt de Franse rockpriester. Hij is nog steeds goed bevriend met het koppel en spreekt zich uit over de geruchten dat Laurent en Claire al jaren op scheiden staan. “Laurent logeerde een paar dagen bij mij toen het niet goed ging met hem.”