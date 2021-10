De helft staat leeg, een bodyguard werd er in het ziekenhuis geslagen: Kasteel van Ciergnon geeft geheimen prijs

Royalty Nu ze dan toch op vakantie zijn naar Île d'Yeu: welke buitenver­blij­ven bezitten koning Filip en Mathilde nog?

8 augustus In februari had ons vorstenpaar nog geen plannen voor een buitenlandse vakantie, maar ondertussen zijn koning Filip (61) en Mathilde (48) dan toch met de noorderzon vertrokken. Place to be is Île d’Yeu, een eiland van amper 23km2 groot en al jarenlang de favoriete vakantiebestemming van Filip en Mathilde. In het verleden huurden ze er telkens een huis, maar twee jaar geleden hebben ze er een te verbouwen vakantiehuis gekocht. Verbouwingen die voor heel wat protest zorgden bij de lokale gemeenteraad. En ook nu zorgt de beslissing van ons vorstenpaar om naar het buitenland te vertrekken voor wrevel. Naast enkele verblijven in het buitenland kunnen koning Filip en Mathilde namelijk ook nog gebruik maken van enkele vakantieverblijven in eigen land. Een overzicht!