“De grondlegger van een nieuw tijdperk”: zo zal het Britse koningshuis eruit zien wanneer Charles de troon bestijgt

In tegenstelling tot zijn moeder, die geheel onverwacht de troon besteeg nadat haar vader jong stierf, heeft Charles zijn hele leven de tijd gehad om zich voor te bereiden op het koningschap. Bij gevolg heeft hij dus ook lang na kunnen denken over hoe hij die functie zal invullen eens het eindelijk aan hem is. Geruchten over een mogelijke troonsafstand wegens zijn leeftijd of zijn gematigde populariteit bij het Britse volk, zijn volledig uit de lucht gegrepen. Voor de Britse royals is het namelijk een erezaak: monarch, dat ben je vanaf de dag dat je voorganger sterft, tot het moment dat je zelf komt te overlijden. Afstand doen is een schande. En bovendien, voor Charles is het de - letterlijke - kroon op zijn levenswerk. Een opportuniteit die hij niet zomaar zal laten schieten. Voor de veelbesproken prins is het dé kans om te bewijzen dat hij meer is dan ‘de man die Diana heeft laten wegglippen’.