“De foto die heel België shockeerde”: Koningin Paola zwijgt in docu niet langer over haar minnaar

Royalty“Het was een egoïstische liefde. Maar ik heb geen spijt.” Dat zegt koningin Paola (84) in de RTBF-docu ‘Côté Jardin’ over een foto uit 1970, waarop ze kortgerokt over het Sardische strand flaneert in de armen van haar toenmalige minnaar. Opvallend, want hiermee biecht ze voor het eerst publiekelijk een buitenechtelijke affaire op. “Die bewuste foto shockeerde destijds heel België.” Maar wie is die rijzige, bebaarde man?