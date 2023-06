De enige vrouw die hij wilde werd hem afgenomen, maar was ze écht zo trouw? De plotse dood Jane Seymour, de derde vrouw van Henry VIII

Royalty Fans Britse konings­huis vallen in zwijm voor prins William: “Zijne Koninklij­ke Heetheid doet het weer!”

Voor de ‘Mental Health Awareness Week’ deelt prins William een video waarin hij in gesprek gaat met enkele leden van de koninklijke marine. Ze vertellen openhartig over hun mentale gezondheid en hoe ze met alles omgaan. Al is het vooral iets anders dat met alle aandacht gaat lopen... In de reacties onder de video regent het complimenten over het uiterlijk van de prins van Wales: “Prins William is zo knap!”