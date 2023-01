De eerste beelden van het exclusieve VTM-interview met koningin Mathilde: “Mijn kinderen worden zo snel groot”

Royalty “Diana zou geschokt zijn door zijn bekrompen wraakzucht”: Britse media zijn niet mals na prins Harry’s interview

Niets of niemand bleef gespaard in het explosieve interview dat prins Harry (38) gaf. De royal was te gast bij ‘ITV’, waar hij sprak met journalist Tom Bradby. Vooral zijn stiefmoeder, Camilla, en zijn broer, prins William, moesten eraan geloven. De Britse media neemt het gesprek uitgebreid onder de loep en is allesbehalve mals voor Harry. “Moest de Queen nog leven, zou zelfs zij anti de monarchie kunnen worden.”

