De eenzame erfgenaam: prins Charles had bikkelharde jeugd. “Voor sommige dingen heeft hij zijn ouders nooit vergeven”

“Mijn eerste parachutesprong was een ramp”, herinnerde de prins zich deze week in een interview. Daarin bekent hij dat hij eigenlijk nooit de beste soldaat was. “Ik eindigde ondersteboven, met mijn benen waar mijn armen zouden moeten zitten. Mariniers hebben me na mijn landing uit het water moeten trekken.” Hoewel hij een succesvolle carrière in het leger achter zich heeft, was het niet het leven waarvan hij gedroomd had. Integendeel, de prins omschrijft zijn eerste ervaring met het militaire protocol als een ware nachtmerrie. Hij had echter geen keus, want al sinds hij een baby was werden alle beslissingen in zijn plaats gemaakt.