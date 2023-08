De druppel voor Charlène? Prins Albert van Monaco duikt op bij ex-minnares en buitenechtelijke zoon

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van hun zoon Alexandre organiseerde zijn moeder, Nicole Coste, een familiereünie waarbij ook prins Albert aanwezig was. Dit is opmerkelijk, want de ex-minnares van de prins staat al jaren bekend als ‘kwelgeest’ en ‘amokmaker’. Zij zou maar al te graag de plaats van prinses Charlène aan het hof innemen. “De mensen in Monaco houden meer van mij dan van Charlène”, beweerde Nicole in een interview. “Ze houden écht van mij en respecteren mij.”

Ook hun buitenechtelijke zoon Alexandre liet van zich horen. Enkele dagen geleden gaf hij een explosief interview aan het Franse tijdschrift ‘Point de Vue’. Hierin sprak hij zijn frustratie uit over het gelabeld worden als de “onwettige zoon” van de Monegaskische vorst en dreigde hij iedereen aan te klagen die hem zo noemt.

Volledig scherm Prins Albert tussen zijn zoon Alexandre en ex-minnares Nicole Coste (rechts), die de foto publiceerde. © Instagram @nicole.coste

Als buitenechtelijke zoon heeft Alexandre echter geen plek in de troonopvolging. Hij is het resultaat van een jarenlange relatie tussen Albert en Nicole Coste, een voormalige stewardess uit Togo. Zijn bestaan bleef lange tijd geheim, tot Nicole in 2005 naar het Franse magazine ‘Paris Match’ stapte met het nieuws dat ze een kind had van prins Albert. Om haar bewering te staven, leverde ze intieme privéfoto’s aan waarop de vorst zijn zoon vasthoudt en de fles geeft. De prins erkende het kind onmiddellijk, maar was woedend over de actie van zijn ex.

Iedereen mag het zien

Om hem op zijn verjaardag te vergezellen, kwamen zijn ouders nu samen. Ook Jazmin Grace Grimaldi, die andere buitenechtelijke dochter, was aanwezig. Zij werd geboren uit een kortstondige relatie van de prins met de Amerikaanse Tamara Roll tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk. Zoals Alexandre opmerkte in het interview met ‘Point de Vue’: “Zij is mijn oudere zus en ik hou van haar zoals ik van mijn twee oudere broers aan moederskant hou.”

Een paar maanden geleden plaatste Coste een foto op Instagram van een vergelijkbare bijeenkomst in New York met Alexandre en Albert van Monaco. Het was de eerste keer dat er een foto van hen drieën verscheen. Die foto werd echter al snel verwijderd van het sociale netwerk, maar nu lijkt het erop dat iedereen het mag zien.

