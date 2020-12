De droeve jeugd van prinses Diana doet denken aan Caroline van Monaco: “De opvoeding die ik heb gekregen, was een overblijfsel uit de 19de eeuw”



RoyaltyAl weken wordt in Groot-Brittannië over niets anders gesproken dan over het interview dat prinses Diana in 1995 gaf aan journalist Martin Bashir voor ‘Panorama’ op BBC. De ene nieuwe onthulling na de andere steekt nu, 25 jaar na dato, de kop op. Zo blijkt dat prinses Diana een bijzonder ongelukkige jeugd heeft gehad. Maar ook prinses Caroline van Monaco (63) heeft geen fijne kinderjaren gehad. Meer zelfs, in een interview met het tijdschrift Madame Figaro vertelt ze dat ze absoluut geen warme herinneringen heeft aan haar moeder Grace Kelly. “We hielden meer van onze nanny dan van haar.”