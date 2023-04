“De drang om mijn zoon te beschermen is krachtig”: wie is Beatrice Borromeo, die Pierre Casiraghi getemd kreeg?

Royalty Begonnen als sprookje, geëindigd in nachtmer­rie: dood van haar man tekende Caroline van Monaco voor het leven

Aan koninklijke drama’s is er nooit een tekort in Monaco, maar wat prinses Caroline (nu 66) die derde oktober van 1990 overkomt, schokt het kleine prinsdom. Die dag verongelukt Stefano Casiraghi (toen 30), Carolines grote liefde en vader van hun drie kinderen, op uiterst tragische wijze. Pas nu lijkt de prinses die loodzware beproeving eindelijk te overwinnen. Al heeft ze wel nog één groot blok aan haar been: Ernst August von Hannover, met wie ze op papier nog steeds getrouwd is, hoewel ze gescheiden leven en hij de schandalen aan elkaar rijgt.