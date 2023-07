De documentaire over prins Lauent die hij zelf verafschuwt, wordt nu ook in Wallonië uitgezonden

Royalty Opnieuw kroonjuwe­len voor Charles: Schotland organi­seert eigen parade en dankdienst voor Britse koning

Hij is al ruim twee maanden gekroond, maar in Schotland wordt koning Charles (74) nu pas gevierd. In Edinburgh vindt woensdag een parade plaats, gevolgd door een kerkdienst waar de koning opnieuw kroonjuwelen gepresenteerd zal krijgen.