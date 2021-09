De Deense koningin wordt de decorontwerper van een nieuwe Netflix-film

RoyaltyJe moet het je maar voorstellen: als hoofdjob de koningin van Denemarken zijn en in bijberoep decors ontwerpen voor Netflix. Het is pure realiteit voor koningin Margrethe II (81). De royal zal het decor ontwerpen van de nieuwe Netflixfilm ‘Ehrengard’, een fantastiefilm van Oscarwinnaar Bille August (72).

Het is niet de eerste keer dat de Deense koningin een job uitvoert die niet in de lijn ligt met haar koninklijke taken. Margrethe is een ervaren schilder en illustrator. Haar tekeningen, gepubliceerd onder het pseudoniem Ingahild Grathmer, werden begin jaren zeventig gebruikt voor Deense edities van ‘The Lord of the Rings’. Daarnaast heeft ze ook kostuums ontworpen voor producties van het Koninklijk Deens Ballet en advertenties voor Deense films en televisieseries.

Met ‘Ehrengard’ zullen de ontwerpen van de koningin waarschijnlijk hun grootste publiek ooit bereiken. De film, die in 2023 op Netflix komt, is gebaseerd op het boek ‘Out of Africa’ van Karen Blixen. Het verhaal speelt zich af in het sprookjesachtige koninkrijk Babenhausen en volgt een jonge liefdesexpert die wordt ingehuurd om een erfgenaam voor de kroonprins te helpen met zijn land veilig te stellen. De liefdesexpert leert de prins de kunst van het verleiden en vrijen, maar het plan mislukt wanneer Zijne Majesteit een buitenechtelijk kind verwekt.

De regisseur voor de nieuwe film is Bille August, die in 1987 een Oscar won met ‘Pelle The Conqueror’ voor ‘de Beste Film in een vreemde taal’. En de decors, die worden dus ontworpen door Margrethe II, die heel blij is deel te mogen uitmaken van het project. “De verhalen van Karen Blixen hebben me altijd gefascineerd omdat ze heel esthetisch en beeldscheppend zijn”, aldus de koningin. Volgens de regisseur zullen de decors een dominante rol spelen in de film.

LEES OOK: