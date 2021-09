De decennia van Diana (slot): “Niemand mocht weten dat ze zélf achter die onthullingen zat”

RoyaltyZe was één van de populairste vrouwen ter wereld, bewonderd om haar vriendelijkheid, haar stijl en haar lef. Maar prinses Diana, die 24 jaar geleden overleed, was ook een zeer complexe vrouw met een donker kantje. In deze reeks nemen we de belangrijkste decennia van Diana Spencer onder de loep. Vandaag zoomen we in op de jaren negentig. Daarin vond Diana haar eigen stem - met dank aan een journalist - spatte haar sprookjeshuwelijk uit elkaar en begon de ‘War of the Waleses’. “Ze zei dat ze een zelfmoordpoging had ondernomen. Het benam me de adem."