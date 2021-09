De decennia van Diana (deel 2): “De gigantische schoudervullingen moesten verbergen hoe mager ze was”

RoyaltyZe was één van de populairste vrouwen ter wereld, bewonderd om haar vriendelijkheid, haar stijl en haar lef. Maar prinses Diana, die 24 jaar geleden overleed, was ook een zeer complexe vrouw met een donker kantje. In deze reeks nemen we de belangrijkste decennia van Diana Spencer onder de loep. Vandaag zoomen we in op de jaren 80, toen de populariteit van Lady Di ongekende hoogtes bereikte, maar ze op privévlak steeds meer leed onder haar wankele huwelijk met prins Charles. “Ze belde me in paniek: ‘Ik wil weten of er licht is aan het einde van de tunnel.’”