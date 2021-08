De decennia van Diana (deel 1): “Het verhaal over een nachtelijk avontuurtje deed haar bijna de das om"

“We waren op het huwelijk van haar zus Jane, toen Diana tegen me zei: ‘Zoiets als dit is niets voor mij, Ray. Ik wil Westminster Abbey of niets.’ Ik zei: ‘Je maakt een grapje.’ En Diana antwoordde: ‘Niet echt.’” Het is maar één van de vele anekdotes uit de documentaire ‘Diana’s Decades’, maar wel één waaruit blijkt dat de jonge Diana Spencer wel degelijk ambities koesterde wat betreft haar privéleven en toekomst. En kijk: ze zou nog gelijk krijgen ook, want in 1981 trouwde ze met de Britse prins Charles, in de even grandioze St Paul’s Cathedral. Het maakte haar in een klap één van de populairste vrouwen ter wereld — nog populairder dan haar echtgenoot zelf. Mensen bewonderden haar vriendelijkheid en haar stijl — die ze gretig kopieerden — maar hielden ook van het lef dat de jonge prinses toonde om tegen de gewoontes van de Britse koninklijke familie in te gaan.