De breuk die hem bijna tot wanhoop dreef: docu prins Laurent werpt nieuw licht op relatie Wendy Van Wanten

Royalty Even mooi, even blond, even invloed­rijk: wie zijn Amelia en Eliza Spencer, de nichtjes van prinses Diana?

We horen constant van de Windsors en de Middletons, maar hoe is het eigenlijk nog met de Spencers, de familie van Lady Di? Nichtje Amelia gaat het alvast voor de wind, zij stapte net in het huwelijksbootje en geniet van een luxueuze huwelijksreis in de Malediven. Zij maakt samen met tweelingzus Eliza furore in de spotlights, net als prinses Diana, terwijl andere leden van de Spencer-clan dan weer alle aandacht schuwen. Meet the Spencers: een overzicht van de ‘vergeten’ verwanten van prins William en prins Harry.