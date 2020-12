De belevenissen van royals: Deense koningin moet plannen veranderen en Griekse prins trouwt met zijn grote liefde

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren deze week de meest opmerkelijke koninklijke verhalen uit de actualiteit.

Deense koningin Margrethe blijft thuis

Koningin Margrethe (80) moet haar plannen voor de kerstvakantie aanpassen vanwege de nieuwe strenge coronamaatregelen in Denemarken. Ze gaat niet naar Schackenborg Slot in het zuiden van Jutland, maar blijft in Marselisborg bij Aarhus. Dat heeft het Deense hof bekendgemaakt. De koningin hoeft de feestdagen echter niet alleen door te brengen: haar in Frankrijk wonende zoon prins Joachim komt met zijn vrouw prinses Marie en zijn vier kinderen met de kerst naar Aarhus. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat zij Margrethe op Schackenborg zouden ontvangen, de voormalige gezinswoning in Møgeltønder.

Het kroonprinselijk gezin brengt de kerst door in het eigen paleis in Kopenhagen, zo bevestigde het hof. De voor 4 januari geplande kleinschalige nieuwjaarsontvangst in Christiansborg Slot in Kopenhagen, die het gebruikelijke grote festijn op Nieuwjaarsdag moet vervangen, is afgelast. Het uitwisselen van nieuwjaarswensen gebeurt nu schriftelijk. Wel houdt Margrethe de traditie van haar nieuwjaarstoespraak in stand, die ze live uitspreekt op 31 december.

Volledig scherm Deense koningin Margrethe © EPA

Spaanse ex-koning Juan Carlos in ziekenhuis

De Spaanse koning Juan Carlos (82) is volgens een aantal Spaanse media in Abu Dhabi in een ziekenhuis opgenomen omdat hij besmet zou zijn met het coronavirus. De 82-jarige naar de Emiraten uitgeweken Juan Carlos zou afgelopen week al zijn opgenomen. Hij heeft medewerkers laten weten dat hij vanwege het coronavirus de feestdagen niet in Spanje viert. Juan Carlos vindt het beter “stabiel” in Abu Dhabi te blijven. Hij vestigde zich daar begin augustus nadat hij in opspraak was geraakt door transacties en betalingen.

Juan Carlos vertrok vorig jaar plotseling naar het buitenland omdat hij niet wilde dat hij zijn zoon koning Felipe tot last zou worden. Het duurde geruime tijd voor bekend werd dat hij in het Midden-Oosten was neergestreken. Hij verblijft daar naar verluidt op uitnodiging van zijn vriend Mohammed bin Zayed al-Nahyan, de kroonprins en machthebber in de Verenigde Arabische Emiraten.

Volledig scherm De Spaanse ex-koning Juan Carlos © AFP

Griekse prins Philippos in Zwitserland getrouwd

De Griekse prins Philippos (34) is in het Zwitserse Sankt Moritz getrouwd met Nina Natassja Flohr. Het burgerlijk huwelijk van de jongste zoon van koning Constantijn en koningin Anne-Marie was vanwege de coronamaatregelen “zeer intiem”, schrijft het Deense blad Billed Bladet. Alleen de vader van de bruidegom en de vader van de bruid, zakenman en miljardair Thomas Florh, waren zaterdag getuige van de huwelijksvoltrekking. Na de ceremonie werd met naaste familie feest gevierd in het luxe optrekje van Florh in het Zwitserse skioord. Voor het burgerlijk huwelijk koos Nina voor een witte rok met bijpassend jasje terwijl Philippos een donkerblauw pak droeg.

De 34-jarige Philippos, die zijn verloving in september bekendmaakte, trouwt later voor de kerk. Wanneer de kerkelijke inzegening plaatsvindt, is nog niet bekend. De Griekse prins, die werd geboren in Londen, werkt als hedgefondsanalist in New York. Nina werkte als creatief directeur voor VistaJet, een charterbedrijf voor privéjets dat is opgericht door haar vader Thomas. De twee zijn al langere tijd samen en waren in 2018 bij het huwelijk van de Britse prinses Eugenie. Philippos groeide op in Engeland en is peetoom van de Britse prins William.

Volledig scherm De Griekse prins Philippos (34) is in het Zwitserse Sankt Moritz getrouwd met Nina Natassja Flohr. © ISOPIX

Koninklijke familie gedenkt 60e huwelijksdag van koning Boudewijn en Fabiola

Op Instagram werd door het Koninklijk Paleis stilgestaan bij het huwelijk van koning Boudewijn en koningin Fabiola, dat zestig jaar geleden werd voltrokken. Het koningshuis doet dat door een aantal weetjes te delen over de heugelijke dag van toen. Zo kwam de burgemeester van Brussel nog speciaal voor het huwelijk naar het koninklijk paleis toe. Dat was sinds de 19e eeuw traditie voor de burgerlijke huwelijken van leden van de koninklijke familie. De traditie veranderde met het huwelijk van prinses Astrid in 1984: sindsdien gaat de koninklijke familie naar het stadhuis van Brussel voor het burgerlijk huwelijk.

Het diadeem dat Fabiola die dag droeg werd in 1926 gemaakt door de Belgische juwelier Van Bever. In eerste instantie was het eigendom van Boudewijns moeder prinses Astrid van Zweden, die het diadeem van de bevolking ontving voor haar huwelijk met de toenmalige kroonprins Leopold.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Prins William en Kate Middleton worden weer oom en tante

Het lijkt erop dat prins William en zijn vrouw Kate Middleton volgend jaar weer oom en tante worden. Pippa Middleton, de zus van de hertogin van Cambridge, is zwanger van haar tweede kindje, meldt de Britse media. “Pippa en James zijn in de wolken”, aldus een bron. “Het is fantastisch nieuws na zo’n moeilijk jaar. De hele familie is dolgelukkig.”

De 37-jarige Pippa, de jongste zus van Catherine, werd wereldberoemd toen zij als bruidsmeisje optrad bij het huwelijk van de Cambridges. Ze trouwde zelf in 2017 met bankier James Matthews en beviel een jaar later van een zoontje. Dat deed ze in St Mary’s Hospital in Londen, de plek waar ook zus Catherine haar drie kinderen op de wereld zette.

Volledig scherm Pippa Middleton en haar wederhelft. © Photo News

LEES OOK: