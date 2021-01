De belevenissen van royals: Camilla deelt haar favoriete boeken en ex-geliefde van Spaanse Juan Carlos getuigt

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren deze week de meest opmerkelijke koninklijke verhalen uit de actualiteit.

Cambodja treurt om overlijden oudste halfbroer van koning

Koning Norodom Sihamoni van Cambodja is diep bedroefd door het overlijden van zijn halfbroer en persoonlijk adviseur prins Norodom Yuvaneath. De prins overleed donderdag op 77-jarige leeftijd in de Verenigde Staten. “Het verlies van Norodom Yuveneath is niet alleen het verlies van een trouwe echtgenoot en vader, maar ook van een patriottisch lid van de koninklijke familie die de natie, de religie en de koning omarmde”, aldus premier Hun Sen in een boodschap aan de koninklijke familie.

Lees ook De belevenissen van royals: Albert van Monaco spreekt bevolking toe en Noorse koning Harald diep onder indruk van ramp

De in 1943 geboren prins was de oudste zoon van wijlen koning Norodom Sihanouk en diens vrouw Sisowath Pongsanmoni. Sihanouk huwde in totaal zes keer en kreeg veertien kinderen. Zijn laatste echtgenote Monineath is de moeder van de huidige koning. Maar als Cambodja erfopvolging zou kennen door de eerstgeboren zoon dan was Norodom Yuveneath in 2004 koning geworden in plaats van zijn tien jaar jongere halfbroer Norodom Sihamoni.

Het leven van prins Norodom Yuveneath werd deels gevormd door de turbulente geschiedenis van Cambodja, waarbij hij tijdens het regime van de Rode Khmer in de jaren zeventig en tachtig in ballingschap in China en Hongkong woonde en daarna naar de Verenigde Staten vertrok. Toen zijn vader in 1993 weer op de troon kwam, werd de prins koninklijk adviseur.

Volledig scherm Koning Norodom Sihamoni van Cambodja. © REUTERS

Deense koningin Margrethe viert regeringsjubileum in alle stilte

De Deense koningin Margrethe heeft haar regeringsjubileum in alle stilte gevierd. Margrethe kwam donderdag precies 49 jaar eerder op de troon door het overlijden van haar vader koning Frederik IX. Die stierf twee maanden voor zijn 73e verjaardag en niet lang voor de viering van zijn zilveren regeringsjubileum. Om Margrethe op de troon te laten komen, had Denemarken in 1953 na een referendum de grondwet en opvolgingsregels aangepast. Dit tot chagrijn van Frederiks jongere broer kroonprins Knud, die daardoor werd gepasseerd.

Margrethe (80) heeft de regeringstijd van haar vader inmiddels lang overtroffen. In de Deense geschiedenis is ze de op één na langst regerende monarch. Het record staat op naam van Christian IV die maar liefst zestig jaar regeerde. Om dat te evenaren moet Margrethe nog tot 2032 doorgaan. Voorlopig echter richt ze zich op haar eigen gouden jubileum volgend jaar, in de hoop dat het coronavirus dan geen spaak in de wielen van de festiviteiten steekt, zoals afgelopen jaar gebeurde bij de viering van de tachtigste verjaardag van de koningin.

Volledig scherm De Deense koningin Margrethe heeft haar regeringsjubileum in alle stilte gevierd. © European Press Agency (EPA)

Camilla beveelt vier romans aan in eerste eigen boekenclub

Camilla, de hertogin van Cornwall, heeft vrijdag haar boekenclub gelanceerd. De echtgenote van prins Charles deelde via Instagram vier boektitels waar ze de komende acht weken extra aandacht aan zal besteden. De hertogin hoopt dat haar volgers ‘The Mirror & The Light’ van Hilary Mantel, 'Where The Crawdads Sing’ van Delia Owens, ‘Restless’ van William Boyd en ‘The Architect’s Apprentice’ van Elif Shafak zullen openslaan.

Camilla houdt al sinds haar kindertijd enorm van lezen en wil graag dat mensen vaker naar boeken grijpen. “Ik hoop dat iedereen er net van gaat genieten als ik”, zei ze in een video over de lancering. Op Instagram besteedt Camilla elke twee weken aandacht aan een van de vier boeken. Zo zal ze met de schrijvers in gesprek gaan.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Groothertog Henri van Luxemburg steekt tandje bij

Groothertog Henri heeft drukke dagen vol afspraken achter de rug. De Luxemburgse vorst ontving verschillende gasten om zich te laten bijpraten over de impact van de coronacrisis op verschillende sectoren. Zo kwamen er vertegenwoordigers van de Nationale Jeugdraad van Luxemburg (CGJL), op audiëntie: deze organisatie is in de jaren zestig opgericht met het doel de belangen van jongeren te verdedigen. Ze spraken over de toenemende bezorgdheid van jongeren over de gevolgen van de pandemie. Met name de kwetsbare mentale gezondheid van veel jongeren stond centraal.

Ook de oudste zoon van Henri, erfgroothertog Guillaume, liet zich trouwens bijpraten over de impact van de coronacrisis. Hij ontving twee afgevaardigen van de Luxemburgse Kamer van Koophandel op het paleis. Zij praatten hem bij over de gevolgen van de coronacrisis op ondernemers, die zich door de vele onzekerheden zorgen maken over hun bedrijf.

Volledig scherm Groothertog Henri van Luxemburg © EPA

Ex-geliefde van Spaanse Juan Carlos getuigt voor rechter

Een oud-geliefde van de Spaanse koning-emeritus Juan Carlos heeft een getuigenis gegeven aan de rechtbank in Madrid. De Deense prinses Corinna zu Sayn-Wittgenstein heeft gezegd dat de Spaanse generaal Felix Sanz Roldan haar met de dood heeft bedreigd toen hij probeerde financiële documenten te bemachtigen. Corinna vertelde dat ze een romantische relatie had met Juan Carlos, die in 2014 is afgetreden. Ook gaf ze toe financiële informatie en documenten van hem te hebben ontvangen. Welke documenten dat precies waren, maakte ze niet bekend.

Sanz Roldan zou Corinna in mei 2012 bedreigd hebben in opdracht van Juan Carlos zelf, die toen nog koning van Spanje was. Corinna bevestigde dit in haar getuigenis. Ze vertelde dat Sanz Roldan haar meerdere malen contacteerde over de “gevoelige financiële documenten”, die zij van Juan Carlos gekregen zou hebben. Hij zou haar en haar kinderen hebben bedreigd met de dood. Zijn woorden maakte haar “doodsbang”, vertelde ze aan de rechtbank.

De getuigenis van Corinna is onderdeel van de zaak van een beruchte politiechef Jose Manuel Villarejo, die van laster wordt beschuldigd wegens vermeende valse beschuldigingen aan het adres van Sanz Roldan. Die zou zich volgens Villarejo schuldig maken aan grootschalige corruptie.

Volledig scherm Corinna Larsen in de (virtuele) rechtbank. © REUTERS

LEES OOK: