De belevenissen van royals: Albert van Monaco spreekt bevolking toe en Noorse koning Harald diep onder indruk van ramp

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren deze week de meest opmerkelijke koninklijke verhalen uit de actualiteit.

Ophef in Luxemburg over kerstvakantie

Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg hebben de afgelopen dagen bakken kritiek over zich heen gekregen omdat ze met kerst op vakantie zijn gegaan naar hun nieuwe vakantie-appartement in de Zuid-Franse badplaats Biarritz. Op sociale media en in de kranten wordt het koppel verweten geen goed voorbeeld te geven nu de nationale coronamaatregelen vragen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Er is in het groothertogdom zelfs een avondklok van kracht. Premier Xavier Bettel heeft woensdag op RTL Luxemburg de vakantiereis verdedigd. Hij zag “geen enkel probleem”.

Er is immers ook geen negatief reisadvies. Bovendien staat de groothertog in dagelijks contact met het paleis om zijn taken te kunnen blijven uitvoeren. Dat bleek ook wel want op 24 december ondertekende hij in Biarritz het besluit tot aanvullende coronamaatregelen. Daardoor kwam zijn buitenlands verblijf ook aan het licht.

Volledig scherm Maria Teresa en Henri van Luxemburg. © Photo News

Noorse koning Harald staat stil bij ramp

De Noorse koning Harald is zijn nieuwjaarstoespraak begonnen door zijn zorg uit te spreken over de aardverschuiving in Gjerdrum, dat voor Noorwegen een dramatisch einde betekende aan het jaar 2020. “De vreselijke gebeurtenis maakt diepe indruk op ons allemaal. Ik denk aan jullie die met verdriet en onzekerheid het nieuwe jaar ingaan. Met jullie die jullie huizen zijn kwijtgeraakt en die op dit moment wanhopig zijn en geen weg vooruit zien”, aldus een somber kijkende koning Harald (83).

Inmiddels zijn 900 mensen in Gjerdrum, een plaats ten zuiden van Oslo, geëvacueerd. Tien mensen worden na de aardverschuiving nog vermist. Koning Harald was vol lof over het werk van opsporingsploegen, hulpdiensten, de lokale gemeenschap en de autoriteiten. “Jullie hebben nog veel zwaar werk voor de boeg, maar zien we dat mensen in beweging komen om medemensen in nood te helpen. Het maakt me trots en ontroerd.” De koning las zijn rede voor van achter een tafel in het Koninklijk Paleis in Oslo.

Volledig scherm De Noorse koning Harald. © via REUTERS

Queen Elizabeth geeft zegen voor Brexit

De Britse Queen heeft haar zegen gegeven aan de brexitdeal. Dat heeft Lagerhuis-voorzitter Lindsay Hoyle gezegd. Ook het Britse Hogerhuis heeft groen licht gegeven voor de handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie die vorige week na lang onderhandelen werd gesloten. Eerder op woensdag stemde ook het Lagerhuis al met grote meerderheid in met de brexitdeal. Zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis, het House of Lords, werd voor een speciale zitting teruggeroepen van de kerstvakantie.

Het Verenigd Koninkrijk verliet eind januari de EU, maar was tot het einde van dit jaar gebonden aan bestaande afspraken. Door het uitblijven van nieuwe afspraken over handel dreigden grote chaos en kostbare handelsbelemmeringen na de jaarwisseling. Er werden door Londen en Brussel onder meer afspraken gemaakt over visserijrechten, gelijk speelveld voor Britse bedrijven en ondernemingen uit EU-landen en naleving van afspraken.

Volledig scherm Queen Elizabeth. © European Press Agency (EPA)

Prins Albert spreekt bevolking Monaco moed in

Prins Albert II van Monaco heeft een korte nieuwjaarstoespraak gehouden voor de bevolking van het vorstendom. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om vooruit te kijken naar een toekomst waarin de wereld van voor de coronacrisis niet automatisch terugkeert, maar waarin innovatie moet worden aangewend om “onszelf opnieuw uit te vinden”. Het is belangrijk dat de door de pandemie zwaar getroffen economie van Monaco daarin meegaat, waarbij ook oog is voor het milieu en beheersing van het klimaat, aldus de vorst.

Albert probeerde met zijn toespraak de bevolking moed in te spreken, in de wetenschap dat de jaarwisseling lang niet zo feestelijk en warm kon zijn als in voorgaande jaren. Hij verzekerde iedereen dat hij zijn uiterste best zou doen om het vorstendom uit de crisis te leiden.

Volledig scherm Prince Albert van Monaco. © European Press Agency (EPA)

Deense Koningin Margrethe heeft coronavaccinatie ontvangen

Koningin Margrethe heeft op de eerste dag van het nieuwe jaar een coronavaccinatie gekregen. Het Deense hof maakte bekend dat de 80-jarige vorstin vrijdag de eerste inenting kreeg. Over drie weken krijgt ze de tweede prik. Margrethe is het eerste lid van een koninklijke familie dat naar buiten brengt dat de vaccinatie is ontvangen. Denemarken is, net als alle andere Europese landen met uitzondering van Nederland, eind december begonnen met het vaccineren. De eerste prik werd in Denemarken op 27 december gezet. Het land geeft voorrang aan ouderen en zorgmedewerkers.

Margrethe, voor wie het nieuwe jaar doorgaans begint met een reeks ontvangsten en een galadiner, heeft grootse plannen voor 2021. In haar nieuwjaarstoespraak maakte ze bekend dit jaar veel te willen reizen, onder meer naar Groenland en de Faeröer-eilanden.

Volledig scherm Deense Koningin Margrethe. © European Press Agency (EPA)