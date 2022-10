“De begrafenis van koningin Elizabeth bracht zijn trauma naar boven”: royaltykenner doet prins Harry’s boekje open

Meghan als reddingsvlot

Aan ‘Page Six' vertelt Tom Bower dat prins Harry zich enorm vastklampt aan zijn vrouw. Hij zou haar zien als een soort reddingsvlot. Markle vinkt - in Harry’s ogen - alles af wat een perfecte vrouw moet zijn. De manier waarop hij naar haar kijkt, beschrijft Tom als “beschadigd” en “zeer gestoord" in zijn boek. Dat alles zou voortkomen uit zijn jeugdtrauma. “Harry is psychisch beschadigd door twee dingen: de dood van zijn moeder en de manier waarop zij en hemzelf werden behandeld door zijn vader.” Dat Harry een trauma opliep door het hele gebeuren rond het overlijden van Diana stak hij zelf nooit onder stoelen of banken. De prins was amper twaalf jaar oud toen hij en zijn familie continu in de media verschenen. In de podcast ‘Armchair Expert’ uit 2021 beschuldigde hij koning Charles zelfs van het “doorgeven van een cyclus van genetische pijn en lijden.”