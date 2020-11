De Albanezen weten nog altijd niet hoe hun nieuwe prinses eruitziet

Royalty Hoe Menno de vakantie van de Nederland­se royals binnen 3 uur verpestte: “De Oranjes zijn niet blij met mij”

20 oktober Hij maakt er al jaren een sport van om de vliegreizen van koning Willem-Alexander (53) tot in detail in kaart te brengen. De vakantieblunder die het Koningshuis gisteren in ernstige verlegenheid bracht, is voor hem de kers op de taart. “Ik was de eerste in Nederland die het regeringsvliegtuig van de Oranjes opmerkte. Daarna ging het balletje pas rollen”, zegt regeringsvliegtuigspecialist Menno Swart trots tegen het AD.