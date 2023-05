Dag per dag, uur per uur: dit is het exacte programma van het kroningsweekend van Charles III

RoyaltyVoor het eerst in zeventig jaar tijd vindt er in het Verenigd Koninkrijk een kroning plaats, en dat gaat uiteraard gepaard met heel wat rituelen festiviteiten. Hier ontdekt u dag per dag, uur per uur (onze tijd) wat er op de planning staat tijdens het ravissante kroningsweekend van koning Charles III.

KIJK. Met deze koetsen rijdt Charles naar kroning en terug

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

VRIJDAG 5 MEI

Vrijdagavond: receptie

Aan de vooravond van zijn kroning zal koning Charles III een receptie op Buckingham Palace organiseren voor de VIP-gasten van de kroning én de gasten die wegens plaatsgebrek niet uitgenodigd konden worden voor de ceremonie op zaterdag. Naar schatting zullen meer dan 1.000 gasten aanwezig zijn op het event, waaronder enkele Britse royals, vertegenwoordigers van andere koningshuizen en hoogwaardigheidsbekleders uit alle hoeken van de wereld. Ook onze koning Filip zal aanwezig zijn, vergezeld door kroonprinses Elisabeth. Koningin Mathilde slaat de receptie over, maar zal wel de kroning zelf bijwonen.

ZATERDAG 6 MEI - KRONINGSDAG

7u00: publiek mag plaatsnemen langs de processieroute

Vanaf nu worden de kijkzones langs de processieroute van Charles opengesteld voor het grote publiek. Het verkeerd wordt stilgelegd, en royalty-fans mogen vanaf nu dingen om een plekje op de eerste rij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

8u15: eerste gasten arriveren in Westminster Abbey

De eerste gasten die de kroning mogen bijwonen in Westminster Abbey arriveren via de checkpoints in Victoria Tower Gardens. Ze worden door de aanwezige verantwoordelijken naar hun plaatsje in de kerk gebracht.

10u00: alle burgergasten zitten op hun plek

Op dit tijdstip moeten alle aanwezige burgergasten hebben plaatsgenomen in de kerk. Het gaat om verschillende ‘bijzondere Britten’ die zijn uitgenodigd door de koning.

10u30: hooggeplaatste gasten arriveren

De hoogaangestelde gasten arriveren in Westminster Abbey. Het gaat voornamelijk om buitenlandse royals en politici.

10u45: royals arriveren in het paleis en troepen stellen zich op

De koninklijke familie verzamelt zich in Buckingham Palace, waar koning Charles en koningin Camilla hen opwachten. Intussen stellen de Britse troepen zich op, om zo meteen de processie richting Westminster Abbey in gang te zetten. Er lopen in totaal 4.000 militairen mee in de stoet.

11u20: processie richting Westminster Abbey

Tijd voor de koninklijke familie om zich vanuit Buckingham Palace richting Westminster Abbey te begeven. Er vindt een traditionele processie plaats, waarin onder andere prins William en zijn zoon, prins George zullen meewandelen. Charles en Camilla gebruiken hiervoor de Diamond Jubilee State Coach.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

11u53: de koning en koningin arriveren bij Westminster Abbey

Charles en Camilla komen toe, en worden naar binnen geleid. Vanaf het moment dat zij door de deur lopen, begint de kroning officieel.

12u00: de kroningsceremonie van Charles gaat van start

Het is zover, Charles III krijgt een jaar na de dood van zijn moeder officieel de Britse kroon op zijn hoofd. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, er gaat een uitgebreide, traditionele viering mee gepaard. Compleet met zalving, eedaflegging, troonsbestijging en - jawel - de eigenlijke kroning.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

14u00: de koningsprocessie gaat van start

Na de ceremonie zullen de pas gekroonde koning Charles en koningin Camilla vanuit Westminster Abbey terugkeren naar Buckingham Palace. De reis zullen ze doorbrengen in een andere koets: de Gold State Coach. De tocht is zo’n twee kilometer lang, heel wat korter dan die van Elizabeth II destijds. Charles zal op de voet gevolgd worden door heel wat van zijn familieleden, en vertegenwoordigers van het Britse leger.

Het publiek zal zich ongetwijfeld massaal naar de stoepen rondom de route begeven, waardoor er enorme drukte zal ontstaan in het centrum van Londen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

14u30: royals arriveren in Buckingham Palace

De koning en koningin arriveren op dit moment weer in hun thuishaven. Ze maken zich klaar voor het publieke balkonmoment, terwijl de rest van de stoet toekomt.

14u45: Charles en Camilla krijgen een koninklijke begroeting van het leger

De pasgekroonde vorst en zijn vrouw begeven zich naar het Garden Terrace aan de achterkant van Buckingham Palace voor een militair eresaluut.De aanwezige soldaten groeten hun nieuwe koning.

15u15: Royals verschijnen op het balkon

Bij aankomst in Buckingham Palace zullen de werkende leden van de koninklijke familie zich naar het balkon van het paleis begeven. Daar zal Charles zijn volk toezwaaien, omringd door onder andere koningin Camilla, prins William, prinses Kate, prinses Anne en prins Edward. Gezien prins Harry een stap terugzette uit de monarchie, is het onwaarschijnlijk dat we hem daar zullen zien. De royals bekijken een luchtparade, waarbij enkele militaire vliegtuigen zullen overvliegen.µ

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

18u00: de royals komen samen voor een feestelijk diner

De publieke feestelijkheden zijn nu al lang achter de rug. Achter de schermen organiseert Charles nog een intiem etentje met zijn familie. Interessant zal zijn om in de gaten te houden of prins Harry intussen al is wedergekeerd naar de VS, gezien insiders menen dat hij meteen na de kroning weer naar huis zal gaan.

ZONDAG 7 MEI

12u00: Coronation Big Lunch

Eén dag na de kroning is het tijd voor de Coronation Big Lunch, een groot evenement waar alle Britten aan kunnen deelnemen. Verschillende gemeenschappen worden aangemoedigd om grote lunches te voorzien en straatfeestjes met hun buren te organiseren. Het evenement geregeld door Eden Project, een goed doel waar koningin Camilla sinds 2013 de beschermvrouw van is. De organisatie wil mensen samenbrengen om eenzaamheid tegen te gaan en samenhorigheid te versterken.

De koning en koningin hebben ook persoonlijk een gerecht uitgekozen dat ook zij zullen verorberen tijdens de Big Lunch. Het recept werd in een video gedeeld met het volk, zodat ook zij het gerecht kunnen klaarmaken. Het gaat om een gezonde, groene quiche in Franse stijl.

Onder andere eerste minister Rishi Sunak zal op 7 mei zijn eigen straatfeestje organiseren voor mensen uit de Londense omgeving. Vrijwilligers uit het hele land komen een handje bijsteken om alles in goede banen te leiden.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Katy Perry zal optreden op het kroningsconcert zondagavond. © AFP

21u00: kroningsconcert bij Windsor Castle

Zondagavond barst het feest pas echt los, dan komen grote artiesten de Britten aansporen om hun dansbenen boven te halen. Het concert vindt plaats op het gazon van Windsor Castle, en het zal de eerste keer ooit zijn dat er op de gronden van Windsor een concert wordt georganiseerd.

Buckingham Palace heeft bevestigt dat de headliners bestaan uit Take That, Lionel Ritchie, Andrea Bocelli en Katy Perry - die laatste is trouwens ambassadrice van de British Asian Trust, een goed doel dat werd opgericht door Charles. Geen slechte line-up, maar het had wel wat voeten in de aarde om artiesten te vinden die wilden optreden.

Daarnaast komt ook het officiële ‘Coronation Choir’, gevormd uit verschillende Britse amateurgroepen, enkele liedjes zingen. Tijdens het concert zullen de belangrijkste Britse monumenten worden opgelicht in de kleuren van de Britse vlag, met behulp van projecties, lasers en drones. Het zal uiteraard ook uitgezonden worden op tv.

Er werden 10.000 tickets gratis verloot onder het Britse volk. Daarnaast zal het concert op 57 andere feestlocaties in het land worden gelivestreamd, waaronder in Hyde Park, Green Park, en St James’s Park in Londen zelf.

MAANDAG 8 MEI

Hele dag: The Big Help Out

De meeste Britten genieten op 8 mei van een betaalde feestdag, maar bepaalde goede doelen zullen deelnemen aan de zogenaamde Big Help Out. Ze trommelen dan zoveel mogelijk vrijwilligers op die zich vrij willen maken om een handje toe te steken. Zij het in keukens, in tuinen, in rusthuizen... Groepen alvast zullen deelnemen zijn The Scouts, the Royal Voluntary Service, en verschillende religieuze groepen. Waar vele Britten geneigd zijn om bloemen of beertjes bij de poorten van Buckingham Palace neer te zetten, roept de koning op om in plaats daarvan een steentje bij te dragen voor mensen of dieren in nood.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK