Dag en nacht trainen, géén ‘royale’ behandeling: zo presteert kroonprinses Elisabeth op militair kamp

Royalty BBC-fotograaf waarschuwt: “Ik heb foto van prins Andrew die koninklij­ke familie kan ruïneren”

De Britse prins Andrew (62) is nu al een tijdje van het toneel verdwenen, maar dat betekent niet dat de storm is gaan liggen. Zo waarschuwt een fotograaf, die aanwezig was tijdens het beruchte interview dat Andrew in 2019 gaf aan de BBC, dat hij een foto van de prins heeft die de koninklijke familie zou kunnen verwoesten. Andrew zou er al meermaals op aangedrongen hebben dat het beeld nooit openbaar wordt gemaakt.

25 juli