Daarom kozen prinses Beatrice en haar man Edoardo voor de naam Sienna

Royalty Meghan en Harry bezoeken New York en pleiten voor wereldwij­de vaccinatie

26 september Prins Harry (37) en Meghan Markle (40) bevinden zich sinds donderdag in New York. Ze deden er aan sightseeing, maar maakten ook tijd voor onder meer een bezoekje aan het hoofdkwartier van de VN en een speech tijdens het Global Citizen Live-evenement. Aangezien het tripje gefilmd werd, denken heel wat mensen dat er ook een documentaire over het koppel in de maak is.