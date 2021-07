Daarom gaven William en Harry dan toch geen aparte speech: “Het had rampzalig kunnen zijn”

RoyaltyVorige week donderdag brachten de Britse prinsen Harry (36) en William (39) een gezamenlijk eerbetoon aan hun overleden moeder Diana. Onverwacht, want de prinsen zouden eigenlijk allebei apart een speech geven tijdens het evenement. Gelukkig veranderden ze van idee, zeggen royaltywatchers in PEOPLE.

Dat het tussen broers William en Harry al een tijdje niet meer botert, is geen groot geheim. Het was dus afwachten hoe de prinsen zich zouden gaan gedragen op het eerbetoon aan hun moeder Diana, ter ere van haar zestigste verjaardag. Er werd daarbij vooral uitgekeken naar de aparte speeches die de broers zouden geven en wat daarin gezegd zou worden. Maar uiteindelijk gaven Harry en William géén speech tijdens het evenement, en werd er enkel een gezamenlijk statement naar buiten gebracht.

Geen speeches

Een goed idee, denkt historicus Robert Lacey, die ook het boek ‘Battle of Brothers’ schreef over de twee prinsen. “Ze demonstreerden een constructieve manier om met hun verschillen om te gaan", vertelt hij in PEOPLE. “Ze schoven hun verschillen niet onder het tapijt, maar erkenden allebei dat er belangrijkere dingen zijn. Door dat te doen, verwarmden ze ieders hart."

“Het was een erg slimme beslissing om geen speeches te geven", vervolgt Lacey. “Het idee van de rivaliserende speeches had rampzalig kunnen aflopen. Maar een weloverwogen gezamenlijk statement de wereld in sturen, was perfect. Het toont dat er een uitweg is."

Wat stond er in dat statement?

Dit lieten de broers na afloop van de ceremonie weten: “Vandaag, op wat de zestigste verjaardag van onze moeder zou zijn geweest, herinneren we haar liefde, haar kracht en haar karakter”, klonk het. “Kwaliteiten die van haar een kracht voor het goede over de hele wereld maakten, en die ontelbare levens voorgoed veranderde. Elke dag wensen we dat ze nog steeds bij ons zou zijn. Het is onze hoop dat dit standbeeld hier voor eeuwig zal staan, als een symbool van haar leven en haar nalatenschap. Bedankt aan Ian Rank-Broadley, Pip Morrison en hun teams voor hun geweldige werk, bedankt aan de donoren en vrienden die dit mogelijk hebben gemaakt en aan iedereen wereldwijd die de herinnering aan onze moeder levend houdt.

Ondanks het gezamenlijk statement lijkt het er niet op dat de prinsen hun meningsverschillen achter zich hebben gelaten. Harry verliet al na twintig minuten de ceremonie en was een dag later alweer naar huis - in de Verenigde Staten - vertrokken. Veel tijd om bij te praten was er dus niet.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: