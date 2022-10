“Crisisberaad in het paleis”: Noorse koning roept familie samen over prinses Märtha Louise

Volgens de Noorse krant ‘Se og Hør’ werden er verschillende crisisbijeenkomsten in het paleis gehouden. Daarbij zouden zowel koning Harald, zijn vrouw koningin Sonja, kroonprins Haakon en prinses Märtha Louise aanwezig zijn geweest. Er stond tijdens het beraad maar één punt op de agenda: het al dan niet ontnemen van Märtha Louises prinselijke titel.

In 2002 gaf Märtha Louise haar titel ‘Hare Koninklijke Hoogheid’ al op en in 2019 maakte het koningshuis bekend dat ze in overleg met de familie had besloten om haar titel van prinses niet meer te gebruiken voor het uitvoeren van commerciële activiteiten. Onlangs liet koning Harald echter uitschijnen dat de situatie nog steeds voor wrevel zorgt: “Ik denk dat het nog niet helemaal is doorgedrongen, maar we zitten in een proces en het zal zich vanzelf oplossen”, verklaarde. “We zullen met hen praten, zoals we dat in een gezin doen. Maar ik beloof niet dat het morgen al opgelost zal zijn.”

Märtha Louise kwam in Noorwegen in opspraak vanwege de praktijken van ‘haar’ sjamaan. Durek Verrett beweert onder meer in contact te staan met de ‘geestenwereld’ en kanker te kunnen genezen. Hij zei ook al dat hij “niet gewoon mens” is, dat hij atomen kan beïnvloeden en iemands ouderdom kan “terugdraaien”. Bovendien verkocht hij via de sociale media dure medaillons die mensen zou helpen genezen van een coronabesmetting.

Samenwerkingen stopgezet

Dureks uitlatingen hadden al verstrekkende gevolgen voor Märtha Louise. Verschillende Noorse organisaties en goede doelen waaraan ze verbonden was hebben hun samenwerking met de prinses inmiddels beëindigd. “Wij zijn van mening dat de uitspraken van Durek Verrett over alternatieve geneeswijzen in strijd zijn met onze waarden”, klonk het bij één van die verenigingen.

Volgens de Noorse krant ‘Se og Hør’ zou de koning nu overwegen om de titel van zijn dochter voorgoed te verwijderen. Märtha Louise zou de afgelopen tijd ook zelf overwogen hebben om de titel vrijwillig op te geven. De toekomst zal moeten uitwijzen of er een beslissing is gevallen, want zowel het Noorse hof als de manager van Märtha Louise willen in de Noorse media niet reageren op de kwestie.

