Creatieve Kate Middleton lanceert fotoboek over coronaperiode: “Negatieve, maar ook positieve herinneringen”

“Wanneer we de komende jaren terugkijken op de Covid-19-pandemie zullen we denken aan de uitdagingen die we allemaal moesten aangaan”, schrijft de toekomstige koningin van Groot-Brittannië op Instagram, bij een foto van zichzelf met haar camera in de hand. “We zullen denken aan de geliefden die we hebben verloren, de langdurige isolatie van onze familie en vrienden, en de druk die er op onze meest essentiële werkverleners werd gezet. Maar we zullen ook de positieve dingen onthouden. De ongelofelijke acties van solidariteit, de helpers en de helden die uit alle lagen van de samenleving kwamen. En hoe we ons samen aanpasten aan het nieuwe normaal. Met ‘Hold Still’ wil ik de kracht van fotografie gebruiken om een blijvend portret te maken van wat we op dit moment beleven. Door individuele verhalen vast te leggen, en belangrijke momenten voor families en gemeenschappen die de pandemie hebben doorstaan, vast te leggen op de gevoelige plaat.”