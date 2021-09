Controversiële film rond Harry en Meghan schildert William af als schurk

Ruzie achter het paleis

Daarnaast zien we de fictieve William spotten met de uitspraken die Harry en Meghan deden over het vermeende racisme binnen het koningshuis, en de huidskleur van Archie. “Het is niet hun kleur die problemen veroorzaakt, maar cultuur”, klinkt het. “Meghan is een Amerikaanse. Ze gedraagt zich meer als een celebrity dan als een royal.” Waarop Harry antwoordt: “Je moet verdomme een statement maken over dat racisme! Als toekomstige koning is het jouw plicht om dit soort pestgedrag aan te pakken.”