Contract getekend, trouwring uit, Monaco verlaten: kiest prinses Charlène voor nieuw leven in Zwitserland?

Royalty Wat is er gebeurd met prinses Lalla Salma? Verdwenen vrouw van Marokkaan­se koning duikt weer op

Prinses Lalla Salma (45), de (ex?-)vrouw van koning Mohamed VI (60) van Marokko, is weer opgedoken. Opvallend, want sinds de prinses in 2017 van het koninklijke toneel verdween, is ze bijna niet meer in het openbaar verschenen. De omstandigheden blijven bijzonder raadselachtig.