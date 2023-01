Constantijn II, de laatste koning van Griekenland, overleden

Royalty Prins Harry: “Ik zie mezelf niet terugkeren als werkende royal”

Prins Harry (38) geeft opnieuw een groot tv-interview. Zondag is hij te gast in het Amerikaanse programma ‘60 Minutes’ op CBS, waarin hij met journalist Anderson Cooper praat over zijn aanstaande memoires ‘Spare’. “Nee, ik zie mezelf niet terugkeren als werkende royal”, stelt de prins onder meer.

4 januari