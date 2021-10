COLUMN. De Queen verdraagt geen opvolger, net zoals niemand bij Ajax nog rugnummer 14 draagt van wijlen Johan Cruijff

Ja, ze is gespot met een wandelstok. Mag het even, als je 95 bent? En ja, ze heeft een nachtje in het ziekenhuis doorgebracht. So what? Je moet een drama queen zijn om daaruit af te leiden dat de echte Queen nu elk moment het tijdige voor het eeuwige kan ruilen. Elizabeth is niet onderhevig aan metaalmoeheid. Op haar zit geen roest. Patina is het wat op haar rust. Toch neem ik geen enkel risico meer. Voortaan ga ik de deur uit met niet één maar twee zwarte mondmaskers. Het ene is mijn toegangsticket tot de Delhaize. Het andere trek ik rond mijn bovenarm als rouwband. Proactief, want mocht de Queen toch komen te gaan, vandaag, morgen of over zes jaar, dan zal dat nieuws uit de lucht komen vallen — net wanneer je tussen de prei en de peterselie staat. Buckingham Palace zal de Britten niet vooraf masseren. Het volk zal geen deelgenoot zijn van de laatste dagen en uren van zijn koningin. Geen woord zal worden gelost voor zij zelf haar laatste adem heeft gelost. Of zoals Jo De Poorter het verwoordt: ‘De Queen is kerngezond tot ze overlijdt.’