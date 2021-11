Claudia de Breij schreef eerste biografie over prinses Amalia: “Ik heb haar in bescherming genomen”



RoyaltyZelf zag de bijna 18-jarige prinses Amalia het nut van een biografie over zichzelf niet in. “Wat heb ik gepresteerd?”, vroeg ze zich af. Maar toch kreeg cabaretière Claudia de Breij (46) de kans om dagenlang met de toekomstige koningin van Nederland te praten en er een biografie uit te puren. Niet dat alle gespreksonderwerpen het boek gehaald hebben. Het Algemeen Dagblad sprak uitgebreid met Amalia’s eerste biograaf over een voorkeur voor Duitse jongens, de troonsopvolging en mentale problemen. “Soms wordt het me allemaal te veel.”