Claire recycleert kleding van Paola: onopgemerkte kledingruil bewijst sterkte band tussen schoonmoeder en -dochter

Royalty Prins Harry en Meghan kunnen niet lachen met hun passage in ‘South Park’: “Dit kan juridische gevolgen hebben”

Fans van ‘South Park’ gniffelden toen er plots een parodie van prins Harry (38) en Meghan Markle (41) passeerde in de reeks. Hoewel de figuren een andere naam kregen, is het overduidelijk een clowneske weergave van de Sussexen. Of zij in zijn voor een potje zelfspot, lijkt koninklijke experts onwaarschijnlijk. En zo kregen hun advocaten een nieuw project.