Charlotte Casiraghi, de bloedmooie chouchou van de Monegasken: “Wat een verschil met boertige prins Albert”

Royalty “Kate Middleton wordt redding van de monarchie”, beweert Buckingham Pala­ce-medewerker

Kate Middleton is net wat het koningshuis nodig heeft, zo beweert Patrick Jephson. Hij was destijds Chief of Staff onder prinses Diana, en weet dus als geen ander hoe de interne keuken van de monarchie werkt. “Ze hebben nood aan conventionele presteerders."

16 januari