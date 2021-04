Charles wil kleinere koninklijke familie om geld te besparen: “Harry en Meghan zullen officieel worden geschrapt”

Royalty Hoofdkoet­sier kende prins Philip als geen ander: “Ik noem hem de hertog van iedereen”

14 april David Saunders was jarenlang de hoofdkoetsier van prins Philip. Hij kende de man dus erg goed. Nu de prins is overleden, spreekt David zich voor het eerst uit over zijn beroemde vriend: “Als wij elkaar zagen, was hij plezier aan het maken. De chauffeurs en agenten zag hij alleen voor zijn werk, mij zag hij in zijn vrije tijd.”