Charles viert eerste verjaardag als koning met nieuw portret

Vorig jaar viel zijn verjaardag samen met Remembrance Day, de dag waarop Groot-Brittannië onder meer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Toen was Charles samen met familieleden bij een kranslegging bij het oorlogsmonument in Whitehall, Londen. Het jaar daarvoor was Charles met zijn vrouw Camilla in Duitsland voor een officieel bezoek.

Volgens Britse media is het aannemelijk dat Charles zijn verjaardag volgend jaar in juni groots zal vieren met het publiek. Koningin Elizabeth, die in april jarig was, en haar voorgangers hadden ook ‘twee verjaardagen’. De Queen, die op 8 september overleed, beleefde afgelopen juni haar laatste Trooping the Colour. Bij die verjaardagsparade marcheren zo’n 1.400 soldaten door Londen richting Buckingham Palace. De koninklijke familie kijkt toe vanaf het paleisbalkon.

Benoemd tot Park Ranger

Op zijn verjaardag mag koning Charles wél een nieuwe titel in ontvangst nemen: hij is officieel benoemd tot zogenaamde Park Ranger van Windsor Great Park, dat voor Windsor Castle ligt. Charles neemt de rol over van zijn vader prins Philip, die de functie tot zijn overlijden vorig jaar bekleedde. Philip werd zelf in 1952 benoemd tot Park Range en was daarmee de langst dienende persoon in die rol. De rol van Park Ranger werd in 1559 geïntroduceerd door toenmalig koningin Elizabeth en werd de afgelopen 460 jaar voornamelijk bekleed door de Britse monarch of zijn of haar familieleden.

